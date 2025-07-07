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В России хотят ужесточить меры ответственности для владельцев домашних животных
Правительство России одобрило законопроект о значительном увеличении штрафов за нарушения в содержании животных, предложенный депутатом Ниной Останиной, при условии его доработки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв от кабмина, поправки в Кодекс об административных правонарушениях предполагают штрафы до 50 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц — это в 20 раз выше предыдущих сумм. Также предлагается увеличить срок давности за такие нарушения с 60 дней до 3 лет. По словам Останиной, инициатива направлена на защиту граждан, особенно детей, от нападений животных. С 2018 по 2024 год зарегистрировано около 670 тысяч случаев нападений собак, что приводит к серьезным травмам и даже смертям среди детей. Депутат отметила, что действующие штрафы недостаточны для предотвращения подобных инцидентов. Кроме того, правительство утвердило план мероприятий по поручению президента, который включает разработку законов о содержании и разведении животных, а также меры по стерилизации, вакцинации и маркированию. План также предусматривает регулирование работы приютов и механизмы реагирования на угрозы от животных, включая изъятие их у недобросовестных владельцев.

Правительство России одобрило законопроект о значительном увеличении штрафов за нарушения в содержании животных, предложенный депутатом Ниной Останиной, при условии его доработки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв от кабмина, поправки в Кодекс об административных правонарушениях предполагают штрафы до 50 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц — это в 20 раз выше предыдущих сумм. Также предлагается увеличить срок давности за такие нарушения с 60 дней до 3 лет.

По словам Останиной, инициатива направлена на защиту граждан, особенно детей, от нападений животных. С 2018 по 2024 год зарегистрировано около 670 тысяч случаев нападений собак, что приводит к серьезным травмам и даже смертям среди детей. Депутат отметила, что действующие штрафы недостаточны для предотвращения подобных инцидентов.

Кроме того, правительство утвердило план мероприятий по поручению президента, который включает разработку законов о содержании и разведении животных, а также меры по стерилизации, вакцинации и маркированию. План также предусматривает регулирование работы приютов и механизмы реагирования на угрозы от животных, включая изъятие их у недобросовестных владельцев.