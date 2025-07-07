В России хотят сделать платные дороги бесплатными для многодетных

Изменения планируют внести в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». По мнению авторов инициативы, нововведение повысит доступность транспортной инфраструктуры, а также снизит финансовую нагрузку на семьи с детьми. Документ внесут на рассмотрение Госдумы.

В России хотят сделать бесплатный проезд на платных дорогах для многодетных. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Александр Бабаков, передало 7 июля ТАСС.

Изменения планируют внести в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

По мнению авторов инициативы, нововведение повысит доступность транспортной инфраструктуры, а также снизит финансовую нагрузку на семьи с детьми.

Документ внесут на рассмотрение Госдумы.