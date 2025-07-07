В России дали оценку идее ввести «закон о тунеядстве»

7 июля ВЦИОМ опубликовал результаты социологического опроса, в котором 57% россиян выразили негативное отношение к тунеядству, а 45% поддерживают введение закона, регулирующего данный феномен. Как сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по труду Елену Цунаеву, в современной России тунеядство как явление отсутствует. По словам зампредседателя, в текущих условиях экономики существуют разнообразные формы занятости, включая самозанятость и индивидуальное предпринимательство. Она подчеркнула, что многие женщины, например многодетные матери, могут не работать, ухаживая за детьми, что является важной социальной ролью. Депутат также указала на связь между пенсионной системой и трудовым стажем, добавив, что в партии «Единая Россия» не обсуждают возможность введения закона о тунеядстве. Цунаева отметила, что осуждение нежелания работать у людей вполне понятно, однако подчеркнула, что это явление не требует законодательного регулирования в нынешних условиях.

7 июля ВЦИОМ опубликовал результаты социологического опроса, в котором 57% россиян выразили негативное отношение к тунеядству, а 45% поддерживают введение закона, регулирующего данный феномен.

Как сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по труду Елену Цунаеву, в современной России тунеядство как явление отсутствует.

По словам зампредседателя, в текущих условиях экономики существуют разнообразные формы занятости, включая самозанятость и индивидуальное предпринимательство. Она подчеркнула, что многие женщины, например многодетные матери, могут не работать, ухаживая за детьми, что является важной социальной ролью.

Депутат также указала на связь между пенсионной системой и трудовым стажем, добавив, что в партии «Единая Россия» не обсуждают возможность введения закона о тунеядстве.

Цунаева отметила, что осуждение нежелания работать у людей вполне понятно, однако подчеркнула, что это явление не требует законодательного регулирования в нынешних условиях.