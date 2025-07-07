В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой

В понедельник, 7 июля, в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи сообщили, что у них не загружается приложение. Помимо этого, сбои фиксируются в работе мобильных операторов МТС, Мегафон билайн, t2, yota. Ранее сообщалось о сбое сайта РЖД.