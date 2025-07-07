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В Подмосковье муж убил жену и покончил с собой

В Подмосковье 39-летняя Ирина была убита своим мужем-тираном. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости».

По информации следствия, мужчина, заподозривший супругу в измене, приковал ее к батарее и жестоко избил до смерти лопатой и табуреткой.

Ирина долгие годы терпела насилие со стороны мужа, однако не могла покинуть его из-за общего ребенка и финансовых трудностей. Несмотря на попытки подруг и родственников помочь ей, женщина оставалась в отношениях с мужем-абьюзером.

16-летний сын, вернувшись домой, стал свидетелем ужасной сцены: он нашел убитую мать и отца, который позже покончил с собой. Перед своей смертью мужчина отправил сообщение подруге Ирины, обвинив ее в трагедии.

Фото: Плохие новости 18+