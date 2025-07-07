В Нальчике сотрудника ДПС тяжело ранили ножом на улице
В Нальчике произошло нападение на сотрудников ДПС. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».
Нападавшие, вооруженные ножами, атаковали правоохранителей в центре города. В результате инцидента один полицейский получил тяжелое ранение.
В ответ на угрозу один из нападавших был ликвидирован, другому удалось скрыться с места происшествия.
В настоящее время центр города перекрыт, и правоохранительные органы проводят операцию по задержанию второго участника нападения. Медики оказывают помощь раненому полицейскому, его жизнь находится под угрозой.
Фото: Плохие новости 18+