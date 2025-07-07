В мессенджере Telegram участились случаи мошенничества

Злоумышленники рассылают фишинговые сообщения от имени службы поддержки, утверждая, что аккаунт пользователя заблокирован или находится под угрозой. Они используют тревожные формулировки, такие как «Ваш профиль будет удален» или «Обнаружена подозрительная активность», и предлагают перейти по ссылке на поддельную страницу авторизации. На ней аферисты просят ввести логин и пароль, чтобы «подтвердить» аккаунт. Все данные попадают к злоумышленникам, которые могут получить контроль над аккаунтом, рассылать мошеннические сообщения, красть контакты и личные данные.

В мессенджере Telegram участились случаи мошенничества. Об этом пишет RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

По его словам, злоумышленники рассылают фишинговые сообщения от имени службы поддержки, утверждая, что аккаунт пользователя заблокирован или находится под угрозой. Они используют тревожные формулировки, такие как «Ваш профиль будет удален» или «Обнаружена подозрительная активность», и предлагают перейти по ссылке на поддельную страницу авторизации.

На ней аферисты просят ввести логин и пароль, чтобы «подтвердить» аккаунт. Все данные попадают к злоумышленникам, которые могут получить контроль над аккаунтом, рассылать мошеннические сообщения, красть контакты и личные данные.

Немкин напомнил, что Telegram никогда не рассылает такие уведомления через внешние каналы. Официальные сообщения приходят только через верифицированных ботов, а сервис никогда не просит вводить данные на сторонних сайтах.

Для защиты аккаунта рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию, регулярно проверять активные сессии и не хранить пароли в Telegram. Лучше использовать менеджеры паролей.