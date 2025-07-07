В Крыму могут возобновить работу аэропорта

В понедельник, 7 июля, главы Росавиации и Крыма обсудили вопросы готовности аэропорта Симферополя и его персонала к потенциальному возобновлению работы. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что аэропорт готов немедленно запустить работу при получении распоряжения Путина.