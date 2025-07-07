В день своего рождения скончался автор музыки группы The Rolling Stones

Португальский музыкант и композитор Луис Жардим ушел из жизни 4 июля, когда ему исполнилось 75 лет. Причины смерти не указываются. Карьера артиста началась в 1960-х, он был участником группы Demonios Negro. Жардим помимо The Rolling Stones также сотрудничал c Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Тиной Тернер, Джорджем Майклом и Дэвидом Боуи. Bзвестен как композитор таких фильмов, как «Гладиатор», «Человек Дождя» и других.

В день своего рождения скончался автор музыки группы The Rolling Stones. Об этом сообщает издание SIC Noticias.

Португальский музыкант и композитор Луис Жардим ушел из жизни 4 июля, когда ему исполнилось 75 лет. Причины смерти не указываются.

Карьера артиста началась в 1960-х, он был участником группы Demonios Negro. Жардим помимо The Rolling Stones также сотрудничал c Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Тиной Тернер, Джорджем Майклом и Дэвидом Боуи. Bзвестен как композитор таких фильмов, как «Гладиатор», «Человек Дождя» и других.