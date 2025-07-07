В центре Рязани неизвестный мужчина разбил голову бутылкой прохожему
Отмечается, что инцидент произошел на улице Почтовой. По данным канала, житель украл бутылку спиртного, молодые люди начали его задерживать, началась драка.
В центре Рязани неизвестный мужчина разбил голову бутылкой прохожему. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Почтовой.
По данным канала, житель украл бутылку спиртного, молодые люди начали его задерживать, началась драка.
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