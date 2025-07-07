В Адлере пьяная девушка разделась в общественном месте

В Адлере пьяная девушка разделась в общественном месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Героиня ролика разбросала одежду по улице и осталась в нижнем белье и босоножках. Мимо проходили люди, в том числе и дети.

Мужчины пытались утихомирить дебоширку и призывали ее одеться, но та уверяла, что ей стесняться нечего.

Заявив, что занимается тайским боксом, девушка бросилась на одного из прохожих. К месту инцидента прибыла охрана, но и они не смогли остановить происходящее.

Затем женщина сняла бюстгальтер и осталась топлес. Прохожие напомнили ей, что рядом находятся несовершеннолетние.

Не сумев усмирить агрессивную отдыхающую, охранники вызвали наряд ППС.