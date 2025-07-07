Участники СВО в Донбассе и Новороссии будут признаны ветеранами боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники специальной военной операции (СВО), выполнявшие задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в ТАСС. Мера касается тех, кто выполнял задачи с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также с 30 сентября 2022 года в Запорожской и Херсонской областях. Статус ветерана будет присваиваться лицам, отработавшим на этих территориях не менее шести месяцев или откомандированным досрочно по уважительным причинам. Также предусмотрено, что военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС, которые участвовали в поиске и уничтожении взрывоопасных предметов в ходе СВО, также получат статус ветеранов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники специальной военной операции (СВО), выполнявшие задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в ТАСС.

Мера касается тех, кто выполнял задачи с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также с 30 сентября 2022 года в Запорожской и Херсонской областях. Статус ветерана будет присваиваться лицам, отработавшим на этих территориях не менее шести месяцев или откомандированным досрочно по уважительным причинам.

Также предусмотрено, что военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС, которые участвовали в поиске и уничтожении взрывоопасных предметов в ходе СВО, также получат статус ветеранов.