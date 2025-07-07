The Telegraph: Россия сможет запустить 1000 ракет и БПЛА по Украине в сутки

На фоне увеличения военного производства Россия близка к возможности запуска 1000 ракет и беспилотников по Украине в сутки. Об этом сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на данные о растущей оборонной промышленности страны. Согласно информации, расширение ракетного завода в Воткинске и развитие цепочек поставок позволяют России накапливать значительные запасы вооружения. Отмечается, что поддержка китайских компаний способствует этому процессу, что дает возможность России продержаться в конфликте еще как минимум два года. Производство беспилотников также демонстрирует значительный рост: в мае оно увеличилось на 17%. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что Россия за три месяца производит боеприпасов в несколько раз больше, чем все страны-члены альянса за целый год.

На фоне увеличения военного производства Россия близка к возможности запуска 1000 ракет и беспилотников по Украине в сутки. Об этом сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на данные о растущей оборонной промышленности страны.

Согласно информации, расширение ракетного завода в Воткинске и развитие цепочек поставок позволяют России накапливать значительные запасы вооружения.

Отмечается, что поддержка китайских компаний способствует этому процессу, что дает возможность России продержаться в конфликте еще как минимум два года. Производство беспилотников также демонстрирует значительный рост: в мае оно увеличилось на 17%.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что Россия за три месяца производит боеприпасов в несколько раз больше, чем все страны-члены альянса за целый год.