SuperJob: 73% рязанских компаний готовы взять на работу выпускников без опыта

Согласно данным опроса, чаще выпускников вузов и колледжей принимают на работу в крупные организации (8 из 10 предприятий с численностью штатов от 1000 человек). Отмечается, что среди компаний различных сфер деятельности наиболее лояльны к новым сотрудникам в сфере продаж, финансовом секторе и на производстве. Чаще всего выпускников вузов принимают на вакансии инженерно-технических работников, выпускников колледжей — квалифицированных рабочих и продавцов.

73% рязанских компаний готовы взять на работу выпускников колледжей и вузов без опыта. Соответствующие данные 7 июля привел SuperJob.

Согласно данным опроса, чаще выпускников вузов и колледжей принимают на работу в крупные организации (8 из 10 предприятий с численностью штатов от 1000 человек).

Отмечается, что среди компаний различных сфер деятельности наиболее лояльны к новым сотрудникам в сфере продаж, финансовом секторе и на производстве.

Чаще всего выпускников вузов принимают на вакансии инженерно-технических работников, выпускников колледжей — квалифицированных рабочих и продавцов.