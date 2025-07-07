Рязанская ГАИ дала комментарий по аварии с автобусом

«По данному факту обращений в полицию не поступало. ДТП не зарегистрировано», — отметили в Госавтоинспекции. Ранее сообщалось, что на пересечении Восточной окружной и Куйбышевского шоссе столкнулись общественный транспорт и легковой автомобиль.