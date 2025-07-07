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Рязанцы рассказали о неадекватном мужчине, напавшем на сотрудницу ПВЗ
Отмечается, что инцидент произошел в пункте выдачи заказов на Старообрядческом проезде. Неизвестный выражал недовольство женским полом, кричал, а затем начал избивать работницу. Он сбил ее с ног и ударил по лицу. «Вот эта детина разнесла ПВЗ на Старообрядческом проезде и избила девушку. И, как настоящий большой мамкин позор, смылся, когда услышал слово полиция», — говорится в сообщении. Причины конфликта неизвестны. Доведена ли информация до профильных ведомств — не сообщается.

Рязанцы рассказали о неадекватном мужчине, напавшем на сотрудницу ПВЗ. Информацию опубликовали в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел в пункте выдачи заказов на Старообрядческом проезде. Неизвестный выражал недовольство женским полом, кричал, а затем начал избивать работницу. Он сбил ее с ног и ударил по лицу.

«Вот эта детина разнесла ПВЗ на Старообрядческом проезде и избила девушку. И, как настоящий большой мамкин позор, смылся, когда услышал слово полиция», — говорится в сообщении.

Причины конфликта неизвестны. Доведена ли информация до профильных ведомств — не сообщается.

Другие видео доступны по ссылке.