Рязанцы рассказали о неадекватном мужчине, напавшем на сотрудницу ПВЗ

Отмечается, что инцидент произошел в пункте выдачи заказов на Старообрядческом проезде. Неизвестный выражал недовольство женским полом, кричал, а затем начал избивать работницу. Он сбил ее с ног и ударил по лицу. «Вот эта детина разнесла ПВЗ на Старообрядческом проезде и избила девушку. И, как настоящий большой мамкин позор, смылся, когда услышал слово полиция», — говорится в сообщении. Причины конфликта неизвестны. Доведена ли информация до профильных ведомств — не сообщается.

Рязанцы рассказали о неадекватном мужчине, напавшем на сотрудницу ПВЗ. Информацию опубликовали в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел в пункте выдачи заказов на Старообрядческом проезде. Неизвестный выражал недовольство женским полом, кричал, а затем начал избивать работницу. Он сбил ее с ног и ударил по лицу.

«Вот эта детина разнесла ПВЗ на Старообрядческом проезде и избила девушку. И, как настоящий большой мамкин позор, смылся, когда услышал слово полиция», — говорится в сообщении.

Причины конфликта неизвестны. Доведена ли информация до профильных ведомств — не сообщается.