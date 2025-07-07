Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 7 июля
До 17:00 холодной воды не будет по адресам: Есенина, дома №№ 57 (МБОУ Школа № 43), 59/12, 61/13; Колхозная, дома №№ 1/3, 2, 3, 4, 5; Маяковского, дома №№ 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корпус 1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11; проезд Машиностроителей, дома №№ 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 10.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
До 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- Есенина, дома №№ 57 (МБОУ Школа № 43), 59/12, 61/13;
- Колхозная, дома №№ 1/3, 2, 3, 4, 5;
- Маяковского, дома №№ 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корпус 1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11;
- проезд Машиностроителей, дома №№ 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 10.