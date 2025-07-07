Рязанца осудят за повторное пьяное вождение

По версии следствия, в 2023 году 21-летннего жителя Михайловского округа привлекли к ответственности за нетрезвую езду и лишили водительских прав. Однако в январе 2025 года он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц города его остановили сотрудники ГАИ. На предложение инспектора пройти освидетельствование фигурант ответил отказом. Мужчину обвиняют по уголовному делу по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное правонарушение). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Рязанца осудят за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2023 году 21-летннего жителя Михайловского округа привлекли к ответственности за нетрезвую езду и лишили водительских прав. Однако в январе 2025 года он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц города его остановили сотрудники ГАИ. На предложение инспектора пройти освидетельствование фигурант ответил отказом.

Мужчину обвиняют по уголовному делу по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное правонарушение).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.