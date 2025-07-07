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Рязань вошла в тройку самых зеленых городов ЦФО
Отмечается, что общая площадь Рязани в пределах городской черты составляет 24,4 тыс га, 35% из них — зеленые насаждения. Среди областных центров ЦФО лидирует Воронеж. Степень его озеленения в 2,8 раза больше, чем в Рязани. В Костроме — 10% от площади города. Всего в Рязанской области 12 городов. В общей сложности это 62,5 тыс га, степень озеленения которых составляет 18%. «И это 5 место среди городов ЦФО в рейтинге общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты», — говорится в посте. Уточняется, что Москва в рейтинге не участвует.

Рязань вошла в тройку самых зеленых городов ЦФО. Соответствующие данные опубликовал Рязаньстат в понедельник, 7 июля, в соцсетях.

Как указано в публикации, общая площадь Рязани в пределах городской черты составляет 24,4 тыс. га, 35% из них — зеленые насаждения.

Среди областных центров ЦФО лидирует Воронеж. Степень его озеленения в 2,8 раза больше, чем в Рязани. В Костроме — 10% от площади города.

Всего в Рязанской области 12 городов. В общей сложности это 62,5 тыс. га, степень озеленения которых составляет 18%.

«И это 5 место среди городов ЦФО в рейтинге общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты», — говорится в посте.

Уточняется, что Москва в рейтинге не представлена.