Россияне сообщили о сбое в работе сайта РЖД
Отмечается, что страница компании требует долгой загрузки, купить билет на поезд невозможно. Это связано с массовыми отменами и задержками авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажиры были вынуждены переключиться на поезда и разобрали все билеты. РЖД добавила вагоны для стабилизации ситуации.
Россияне сообщили о сбое в работе сайта РЖД. Об этом пишет «Газета. ру».
Отмечается, что страница компании требует долгой загрузки, купить билет на поезд невозможно.
Это связано с массовыми отменами и задержками авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажиры были вынуждены переключиться на поезда и разобрали все билеты.
РЖД добавила вагоны для стабилизации ситуации.