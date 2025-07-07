Россияне сообщили о сбое в работе сайта РЖД

Отмечается, что страница компании требует долгой загрузки, купить билет на поезд невозможно. Это связано с массовыми отменами и задержками авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажиры были вынуждены переключиться на поезда и разобрали все билеты. РЖД добавила вагоны для стабилизации ситуации.