Российская армия освободила два населенных пункта в зоне СВО
В понедельник, 7 июля, ВС РФ освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской области. Помимо этого, российские военные поразили украинские ТЦК, предприятие сборки и места хранения ударных беспилотников и склады боеприпасов, горючего. Средства ПВО за прошедшие сутки сбили семь управляемых авиабомб и 402 БПЛА.
Российская армия освободила два населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны.
В понедельник, 7 июля, ВС РФ освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской области.
Помимо этого, российские военные поразили украинские ТЦК, предприятие сборки и места хранения ударных беспилотников и склады боеприпасов, горючего.
Средства ПВО за прошедшие сутки сбили семь управляемых авиабомб и 402 БПЛА.