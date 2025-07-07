Российская армия освободила два населенных пункта в зоне СВО

В понедельник, 7 июля, ВС РФ освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской области. Помимо этого, российские военные поразили украинские ТЦК, предприятие сборки и места хранения ударных беспилотников и склады боеприпасов, горючего. Средства ПВО за прошедшие сутки сбили семь управляемых авиабомб и 402 БПЛА.