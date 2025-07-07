Работодателям запретят сокращать премию сотрудников более чем на 20%

Изменения вступят в силу с 1 сентября. Поправки в Трудовом кодексе сделают систему выплат более прозрачной и защитят права сотрудников. На данный момент работодатели оформляют большую часть дохода посредством премирования. Например, оклад специалиста может составлять 20 тысяч рублей, а премия — 80 тысяч. При этом оштрафовать работника могут на всю премию.

Работодателям запретят сокращать премию сотрудников более чем на 20% от месячной зарплаты. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».

Изменения вступят в силу с 1 сентября. Поправки в Трудовом кодексе сделают систему выплат более прозрачной и защитят права сотрудников.

На данный момент работодатели оформляют большую часть дохода посредством премирования. Например, оклад специалиста может составлять 20 тысяч рублей, а премия — 80 тысяч. При этом оштрафовать работника могут на всю премию.