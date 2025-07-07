Пьяный рязанец напал на сотрудника полиции

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Дело инициировано Железнодорожным межрайонным следственным отделом СК России по Рязанской области по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Согласно материалам дела, инцидент произошел 4 июля 2025 года, когда подозреваемый распивал спиртные напитки на одной из улиц города. В ответ на сообщения о нарушении общественного порядка на место происшествия был направлен сотрудник полиции. Однако, недовольный требованием полицейского прекратить распитие алкоголя в общественном месте, мужчина умышленно причинил ему телесные повреждения. В настоящее время следственные действия продолжаются, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Дело инициировано Железнодорожным межрайонным следственным отделом СК России по Рязанской области по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 4 июля 2025 года, когда подозреваемый распивал спиртные напитки на одной из улиц города. В ответ на сообщения о нарушении общественного порядка на место происшествия был направлен сотрудник полиции. Однако, недовольный требованием полицейского прекратить распитие алкоголя в общественном месте, мужчина умышленно причинил ему телесные повреждения.

В настоящее время следственные действия продолжаются, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.