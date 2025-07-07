Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

С 1 сентября штрафы возрастут от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания.

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 сентября штрафы возрастут от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания.

Напомним, документ внесли в Госдуму в феврале 2025 года.