Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде
С 1 сентября штрафы возрастут от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания.
Президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Об этом пишет РИА Новости.
С 1 сентября штрафы возрастут от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания.
Напомним, документ внесли в Госдуму в феврале 2025 года.