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Прокуратура обязала больницу вернуть деньги рязанцу за приобретенные лекарства
Установлено, что 61-летний мужчина является инвалидом I группы и имеет право на льготное обеспечение лекарственными препаратами. Однако при обращении к лечащему врачу рецепт не выдали, и заявитель был вынужден приобрести лекарство за собственные средства.

Прокуратура обязала больницу вернуть деньги рязанцу за приобретенные лекарства. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Установлено, что 61-летний мужчина является инвалидом I группы и имеет право на льготное обеспечение лекарственными препаратами.

Однако при обращении к лечащему врачу рецепт не выдали, и заявитель был вынужден приобрести лекарство за собственные средства.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с учреждения здравоохранения расходы за самостоятельное приобретение медикамента и компенсации морального вреда.