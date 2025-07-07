Президент России подписал закон о снятии ограничений на «фирмы-матрешки»

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на создание так называемых «фирм-матрешек». Ранее действующее законодательство запрещало хозяйственным обществам иметь в качестве единственного учредителя другое общество, состоящее из одного лица, за исключением некоторых государственных компаний. Снятие этого ограничения позволит одной компании владеть 100% акций другой, которая, в свою очередь, может владеть 100% третьей компании. Об этом сообщает ТАСС. Запрет на подобные схемы был введен в 1990-е годы для борьбы с уклонением от ответственности. Однако, в последние годы в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) отмечали, что современные технологии, такие как Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), позволяют легко отслеживать корпоративные связи, что снижает риск злоупотреблений. Эксперты также указывали на формальность запрета, который часто обходился через выделение номинальных долей. Авторы нового закона утверждают, что отмена запрета даст бизнесу больше возможностей для структурирования и организации деятельности. Это особенно актуально в условиях санкционного давления, когда четкое распределение сфер ответственности и видов деятельности становится важным для эффективного управления.

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на создание так называемых «фирм-матрешек». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее действующее законодательство запрещало хозяйственным обществам иметь в качестве единственного учредителя другое общество, состоящее из одного лица, за исключением некоторых государственных компаний. Снятие этого ограничения позволит одной компании владеть 100% акций другой, которая, в свою очередь, может владеть 100% третьей компании.

Запрет на подобные схемы был введен в 1990-е годы для борьбы с уклонением от ответственности. Однако, в последние годы в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) отмечали, что современные технологии, такие как Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), позволяют легко отслеживать корпоративные связи, что снижает риск злоупотреблений. Эксперты также указывали на формальность запрета, который часто обходился через выделение номинальных долей.

Авторы нового закона утверждают, что отмена запрета даст бизнесу больше возможностей для структурирования и организации деятельности. Это особенно актуально в условиях санкционного давления, когда четкое распределение сфер ответственности и видов деятельности становится важным для эффективного управления.

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель