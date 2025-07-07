Полиция прокомментировала драку на ПВЗ в Рязани
«Данное сообщение зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции организована проверка», — заверили правоохранители. Вмешательство полицейских потребовалось после того, как неадекватный мужчина избил работницу пункта выдачи заказов на Старообрядческом проезде.
Полиция прокомментировала драку на ПВЗ в Рязани. Информацию редакции РЗН. Инфо предоставила пресс-служба регионального ведомства.
«Данное сообщение зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции организована проверка», — заверили правоохранители.
Вмешательство полицейских потребовалось после того, как неадекватный мужчина избил работницу пункта выдачи заказов на Старообрядческом проезде.