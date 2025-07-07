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Павел Малков: «Народный контроль» проверил поликлинику ОКБ в Рязани
Команда «Единой России» посетила филиал поликлиники областной клинической больницы в Канищево. К проверке присоединились участники программы «ГЕРОИ62» и неравнодушные рязанцы. Накануне тайный покупатель позвонил в поликлинику и пришел узнать, как записаться на прием к врачу. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях. «Народный контроль» установил, что в районе поликлиники хорошая транспортная доступность — недалеко есть остановка общественного транспорта и парковка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Народный контроль» посетил филиал поликлиники областной клинической больницы в Канищево. К проверке присоединились участники программы «ГЕРОИ62» и неравнодушные рязанцы. Накануне тайный покупатель позвонил в поликлинику и пришел узнать, как записаться на прием к врачу. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

«Народный контроль» установил, что в районе поликлиники хорошая транспортная доступность — недалеко есть остановка общественного транспорта и парковка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что крыша и фасад здания в хорошем состоянии, установлены вывески и указатели. Территория в целом ухоженная и адаптирована для инвалидов-колясочников, есть урны. На улице нет лавочек и мест ожидания. На газоне вытоптаны стихийные тропинки. Нужно вырубить засохшие кустарники.

Внутри поликлиники комфортная температура, работает сплит-система. В помещениях чисто. В коридорах есть лавочки и стулья для посетителей. В туалетах чистота и порядок, санузел адаптирован для пациентов с ограниченными возможностями. Внутри поликлиники хорошая навигация и система хранения карточек пациентов. Как посчитал «Народный контроль», в некоторых помещениях нужен косметический ремонт.

Персонал, по их мнению, вежливый. Администраторы помогают посетителям записаться на прием к специалистам. Работает охранник и система видеонаблюдения. Пациентам выдают бесплатные бахилы. Кулеров нет, воду можно купить только в аптеке.

Команда «Народного контроля» также пообщалась с пациентами. Отмечается, что большинство положительно отзываются о работе врачей.

Поликлиника оснащена современным оборудованием, которое помогает специалистам в постановке диагнозов. У некоторых пациентов были проблемы с записью к специалистам, поручение Минздраву — проработать этот вопрос.

«Все недостатки надо будет оперативно устранить. Команда проведет повторную проверку и по итогам примет решение о присвоении учреждению знака „Народный контроль. Проверено“», — сообщил Павел Малков.