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Ночью в Рязанской области объявляли беспилотную опасность
Оповещение опубликовали 7 июля в 01:16. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 04:43 угрозу атаки БПЛА в регионе отменили. Как сообщило Минобороны в соцсетях, за прошедшую ночь над Россией средства ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник. 20 БПЛА перехватили над Белгородской областью, 14 — над Курской областью, 9 — над Липецкой областью, 8 — над Брянской областью, 8 БПЛА — над московским регионом, 8 — над Воронежской областью. 7 дронов сбили над акваторией Черного моря, по 3 — над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями, 2 БПЛА — над Орловской областью, по 1 — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Ночью в Рязанской области объявляли беспилотную опасность. Об этом сообщает РСЧС.

Оповещение опубликовали 7 июля в 01:16. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 04:43 угрозу атаки БПЛА в регионе отменили.

Как сообщило Минобороны в соцсетях, за прошедшую ночь над Россией средства ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник. 20 БПЛА перехватили над Белгородской областью, 14 — над Курской областью, 9 — над Липецкой областью, 8 — над Брянской областью, 8 БПЛА — над московским регионом, 8 — над Воронежской областью.

7 дронов сбили над акваторией Черного моря, по 3 — над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями, 2 БПЛА — над Орловской областью, по 1 — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.