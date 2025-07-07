На убойных пунктах в Рязанской области нашли многочисленные нарушения

В первом полугодии 2025 года сотрудники управления проверили 10 организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птицы на территории Михайловского, Спасского, Ухоловского, Старожиловского, Рыбновского, Рязанского районов. Установлены многочисленные нарушения требований ветеринарного законодательства, сбора и утилизации биологических отходов, а также технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. Например, выпускаемую продукцию не исследовали в лабораториях в полном объеме; в процессе убоя использовалось ржавое оборудование и инвентарь.

На убойных пунктах в Рязанской области нашли многочисленные нарушения. Об этом сообщила 7 июля пресс-служба Россельхознадзора.

В первом полугодии 2025 года сотрудники управления проверили 10 организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птицы на территории Михайловского, Спасского, Ухоловского, Старожиловского, Рыбновского, Рязанского районов.

Установлены многочисленные нарушения требований ветеринарного законодательства, сбора и утилизации биологических отходов, а также технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. Например, выпускаемую продукцию не исследовали в лабораториях в полном объеме; в процессе убоя использовалось ржавое оборудование и инвентарь.

Виновных привлекли к административной ответственности. Назначен штраф на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.