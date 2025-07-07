На Михайловском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП

Авария случилась при движении в сторону города, столкнулись три легковых автомобиля. «На Михайловской шоссе в строну города собрался паровозик», — говорится в посте. По данным сервиса «Яндекс. Карты» движение на участке затруднено.