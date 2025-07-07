Bild: Украина требует у ФРГ системы РЭБ, радиолокационные комплексы и патроны

По данным газеты, Киев запросил у Германии четыре пусковые установки SLM IRIS-T; 2000 ракет IRIS-T; 200 000 патронов калибра 40 мм; 1000 машин, устойчивых к минным взрывам; 200 гусеничных машин; 30 устройств для разминирования (катки); 20-30 машин разминирования WiSENT; 200 внедорожников; а также 1000 систем РЭБ и 200 радиолокационных комплексов. Отмечается, что запросы Киева составляют миллиарды евро.

Украина требует у ФРГ системы РЭБ, радиолокационные комплексы и патроны. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на немецкую газету Bild.

По данным газеты, Киев запросил у Германии четыре пусковые установки SLM IRIS-T; 2000 ракет IRIS-T; 200 000 патронов калибра 40 мм; 1000 машин, устойчивых к минным взрывам; 200 гусеничных машин; 30 устройств для разминирования (катки); 20-30 машин разминирования WiSENT; 200 внедорожников; а также 1000 систем РЭБ и 200 радиолокационных комплексов.

Отмечается, что запросы Киева составляют миллиарды евро.