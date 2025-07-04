В Свердловской области сожитель жестоко расправился с возлюбленной

В Свердловской области сожитель жестоко расправился с возлюбленной. Об этом пишут «Плохие новости».

26-летняя Ирина после развода стала жить с Сергеем. Однако мужчина часто употреблял спиртное и поднимал руку на возлюбленную.

Из-за вспышек ярости девушке пришлось отдать детей своей матери, чтобы они не пострадали.

В один из дней она пропала, а через 2 месяца в лесу было найдено изуродованное тело с признаками удушья.

Ее родственники уверены, что Сергей убил девушку за желание расстаться.