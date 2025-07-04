В Рязанской области осудят водителя, покинувшего место ДТП

В прокуратуре Путятинского района Рязанской области утверждено обвинительное заключение в отношении 24-летней местной жительницы, которая обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью пешехода. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области. Дело возбуждено по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Согласно материалам дела, в январе 2025 года женщина, управляя автомобилем марки «Renault», двигалась по дороге с выключенными внешними световыми приборами. В результате она наехала на пешехода и, не оказав помощи пострадавшему, покинула место происшествия. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы. Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для дальнейшего рассмотрения.

В прокуратуре Путятинского района Рязанской области утверждено обвинительное заключение в отношении 24-летней местной жительницы, которая обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью пешехода. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Дело возбуждено по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Согласно материалам дела, в январе 2025 года женщина, управляя автомобилем марки «Renault», двигалась по дороге с выключенными внешними световыми приборами. В результате она наехала на пешехода и, не оказав помощи пострадавшему, покинула место происшествия. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы.

Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для дальнейшего рассмотрения.