В российских школах предложили отменить оценки по четырем предметам
Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минпросвещения и Рособрнадзору оценить целесообразность пятибалльной системы оценок в школах по физкультуре, ИЗО, музыке и труду.
В российских школах предложили отменить оценки по четырем предметам. С соответствующей инициативой выступил комитет Госдумы по охране здоровья,
Депутаты предложили Минпросвещения и Рособрнадзору оценить целесообразность пятибалльной системы оценок в школах по физкультуре, ИЗО, музыке и труду.