В Минобороны подтвердили массированный удар по Киеву

Там сообщили, что армия России ночью нанесла массированный удар по объектам в Киеве. Целями были предприятия по производству дронов и роботизированных мобильных комплексов, инфраструктура военного аэродрома и НПЗ. Все объекты поражены. Помимо этого, российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Ранее сообщалось, что при ударе по Киеву ВС РФ использовали более 100 БПЛА, до 7 баллистических ракет «Искандер-М», 4 крылатые ракеты «Искандер-К», 2 «Кинжала».

В Минобороны подтвердили массированный удар по Киеву. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Там сообщили, что армия России ночью нанесла массированный удар по объектам в Киеве. Целями были предприятия по производству дронов и роботизированных мобильных комплексов, инфраструктура военного аэродрома и НПЗ. Все объекты поражены.

Помимо этого, российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

Ранее сообщалось, что при ударе по Киеву ВС РФ использовали более 100 БПЛА, до 7 баллистических ракет «Искандер-М», 4 крылатые ракеты «Искандер-К», 2 «Кинжала».