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Рязанские организации увеличили совокупную прибыль на 13,4%
Согласно проведенному исследованию, совокупная прибыль рязанских организаций по сравнению с январем-апрелем 2024 года увеличилась на 13,7%. С начала года общая сумма прибыли организаций составила 35,1 млрд рублей. Отмечается, что самая высокая прибыль составила 19,5 млрд рублей, она получена предприятиями обрабатывающих производств, 5,1 млрд рублей — сельского хозяйства, 3,3 млрд рублей — оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта.

Рязанские организации увеличили совокупную прибыль на 13,4%. Об этом сообщает Рязаньстат.

Согласно проведенному исследованию, совокупная прибыль рязанских организаций по сравнению с январем-апрелем 2024 года увеличилась на 13,7%. С начала года общая сумма прибыли организаций составила 35,1 млрд рублей.

Отмечается, что самая высокая прибыль составила 19,5 млрд рублей, она получена предприятиями обрабатывающих производств, 5,1 млрд рублей — сельского хозяйства, 3,3 млрд рублей — оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта.