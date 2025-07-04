Рязанских производителей поймали на недостоверности данных о безопасности товара

В первом полугодии 2025 года Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело контрольные мероприятия, в результате которых признаны недействительными 127 деклараций о соответствии на мясную, рыбную и молочную продукцию. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на «Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии» Федеральной службы по аккредитации. Одним из нарушителей стало ООО «ТМЗ», которое представило декларацию с недостоверными данными: отсутствовали документальные подтверждения проведённых исследований продукции на все показатели безопасности, установленные техническими регламентами ЕАЭС. Также были выявлены несоответствия в декларациях на продукцию рязанских производителей ИП Исаева В. Н. и ИП Чумаковой А. Д. Всем хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения, были выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Россельхознадзор подчеркнул важность строгого соблюдения законодательства в сфере обращения животноводческой продукции и необходимости предоставления достоверной документации.

В первом полугодии 2025 года Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело контрольные мероприятия, в результате которых признаны недействительными 127 деклараций о соответствии на мясную, рыбную и молочную продукцию. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на «Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии» Федеральной службы по аккредитации.

Одним из нарушителей стало ООО «ТМЗ», которое представило декларацию с недостоверными данными: отсутствовали документальные подтверждения проведённых исследований продукции на все показатели безопасности, установленные техническими регламентами ЕАЭС. Также были выявлены несоответствия в декларациях на продукцию рязанских производителей ИП Исаева В. Н. и ИП Чумаковой А. Д.

Всем хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения, были выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Россельхознадзор подчеркнул важность строгого соблюдения законодательства в сфере обращения животноводческой продукции и необходимости предоставления достоверной документации.