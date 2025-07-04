Подросток пострадал в ДТП в Рязани
ДТП случилось утром 3 июля возле дома № 8 на улице Тимуровцев. 19-летний рязанец за рулем автомобиля «ВАЗ 2115» не справился с управлением и въехал в препятствие. Пострадали водитель и его 17-летний пассажир, молодым людям потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Подросток пострадал в ДТП в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось утром 3 июля возле дома № 8 на улице Тимуровцев. 19-летний рязанец за рулем автомобиля «ВАЗ 2115» не справился с управлением и въехал в препятствие.
Пострадали водитель и его 17-летний пассажир, молодым людям потребовалась медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.