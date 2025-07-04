МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Отмечается, что во второй половине дня 4 июля с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, местами усиление ветра порывами 12-17 м/с. Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на местный ЦГМС.

Отмечается, что во второй половине дня 4 июля с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, местами усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.