Лето в городе: как современные жилые комплексы переосмысливают концепцию семейного отдыха

Девелоперская компания «Мармакс» реализует в Рязани проекты, где пространство вокруг дома превращается в полноценную инфраструктуру для насыщенного лета. Двор становится парком с пешеходными маршрутами, спортивными зонами и площадками для общения — они заменяют спортзалы, дачи и привычные прогулки по центру.

Родители ценят дворы, где забота о безопасности детей становится частью инфраструктуры. В парковом квартале «Голландия» подход к организации пространства освобождает взрослых от постоянного контроля: закрытая территории без машин, видеонаблюдение, мягкие покрытия и площадки из прочной древесины робинии позволяют детям играть в безопасной среде.

Благоустройство и озеленение территорий — важная составляющая концепции развития проектов «Мармакс». У резидентов «Голландии» есть свой собственный двухуровневый парк в концепции «4 сезона» площадью 1 гектар. Более 11 тысяч растений высажено на территории двора-парка, который становится продолжением дома.

Продуманное зонирование пространства дополняет ощущение уюта и защищенности. Для резидентов, которые ценят добрососедство, парковый квартал стал местом общения и настоящего единения: здесь проходят праздники и органично формируется комьюнити.

Молодые и амбициозные резиденты выбирают свободу и возможности для активного досуга. В проекте «Манхэттен» реализована концепция пятиминутной доступности: завтраки на террасе кафе, тренировки в зоне work-out и встречи с друзьями проходят в пределах городского квартала. На территории всех проектов доступен Wi-Fi, что делает дворы функциональными и удобными для работы, учебы или отдыха на свежем воздухе. Такая среда помогает экономить время и наполнять день моментами для себя.

«В своих проектах „Мармакс“ последовательно реализует идею создания гармоничных городских пространств, где каждая деталь функциональна и наполнена смыслом. Наши жилые комплексы становятся точками притяжения, особенно в летний период, принося новые впечатления и знакомства, иногда судьбоносные и даже меняющие жизнь к лучшему», — отметил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».