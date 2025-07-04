Двоих рязанских подростков поймали за сбыт крупной партии наркотиков

По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемые через «Интернет» договорились с неизвестным осуществлять сбыт наркотических средств на территории Касимовского района. Подозреваемые получили партию, расфасовали и упаковали запрещенные вещества, после чего стали размещать свертки с наркотиками в оборудованных тайниках — «закладках». По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Двоих рязанских подростков поймали за сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемые через «Интернет» договорились с неизвестным осуществлять сбыт наркотических средств на территории Касимовского района.

Подозреваемые получили партию, расфасовали и упаковали запрещенные вещества, после чего стали размещать свертки с наркотиками в оборудованных тайниках — «закладках».

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.