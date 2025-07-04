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Два ЖК «Зеленого сада» признали самыми пожаробезопасными в Рязани

Жилые комплексы Pride Park и Fresh Life стали победителями конкурса «Самый пожаробезопасный дом», который проводила городская администрация с 1 по 31 мая 2025 года. Основной целью мероприятия было привлечение внимания организаций, обслуживающих многоквартирные дома, и жителей Рязани к вопросам пожарной безопасности.

Церемония награждения состоялась 3 июля. Заслуженные награды победителям вручил и. о. заместителя начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Евсеев.

Pride Park (ул. Пожалостина, 29) удостоился диплома I степени и переходящего кубка. Жилой комплекс признан лучшим в номинации «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей». Победителем в этой номинации Pride Park стал уже во второй раз. Дипломом II степени в номинации «Самый пожаробезопасный дом свыше 12 этажей» был награжден жилой комплекс Fresh Life (ул. Касимовское шоссе, 30). Он также получил переходящий кубок.

Оба дома обслуживает УЖК «Зеленый сад — мой дом». Директор организации Алексей Алешин подчеркнул, что безопасность жильцов, является важнейшим приоритетом. А признание на городском уровне говорит о том, что сотрудники УЖК выполняют свою работу ответственно и качественно. Отмечается, что в дальнейшем стандарты пожарной безопасности, принятые в ГК «Зеленый сад», будут только повышаться.