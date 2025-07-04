Более тысячи человек получили штрафы за незаконную торговлю в Рязани
С начала 2025 года к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления привлечены 1135 нарушителей. Ранее сумма штрафов за незаконную торговлю превысила три миллиона рублей.
Более тысячи человек получили штрафы за незаконную торговлю в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С начала 2025 года к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления привлечены 1135 нарушителей.
Ранее сумма штрафов за незаконную торговлю превысила три миллиона рублей.