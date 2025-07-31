В Солотче начали демонтировать прокат «Лесной бункер»
О демонтаже проката «Лесной бункер» стало известно 30 июля. Судя по кадрам, на территории разбирают установленные сооружения. Ранее владельца кафе «Лесной бункер» в Солотче обязали снести все незаконные конструкции.
В Солотче начали демонтировать прокат «Лесной бункер». Об этом сообщили в соцсетях.
О демонтаже проката «Лесной бункер» стало известно 30 июля. Судя по кадрам, на территории разбирают установленные сооружения.
Ранее владельца кафе «Лесной бункер» в Солотче обязали снести все незаконные конструкции.
Фото: личная страница Дианы Герасимовой в «ВК»