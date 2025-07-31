В Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА
Соответствующее уведомление опубликовали в 2:23 31 июля. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:45 беспилотную опасность отменили.
В Рязани и области области объявляли угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Соответствующее уведомление опубликовали в 2:23 31 июля. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:45 беспилотную опасность отменили.