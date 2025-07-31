В Рязани произошло ДТП с пострадавшей

Авария случилась 30 июля, примерно в 19:30, вблизи дома № 61/23 на улице Дачной. По предварительной информации полиции, 38-летний местный житель двигался на автомобиле «Лада Гранта» и столкнулся с ВАЗ-2131, под управлением 50-летней рязанки. В результате происшествия женщина-водитель получила травмы. Ей оказали медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.