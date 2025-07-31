SHOT: россияне столкнулись с аллергией на морскую воду в Турции и Египте

Как отметили собеседники канала, после купания в море у них на теле появляются покраснения и зуд. В местных клиниках, по словам туристов, врачи говорят об аллергии на морскую воду. Отмечается, что из-за высокого уровня ультрафиолета и сильной жары на курортах люди даже без проблем с кожей сталкиваются с подобными реакциями. Россияне рассказали каналу, что врачи прописывают антигистаминные препараты и мазь от воспалений. Также рекомендуют после каждого захода в море смывать соленую воду с тела. Уточняется, что покраснения и сыпь проходят через 3-5 дней после возвращения с курорта.

Туристы из России столкнулись с аллергией на морскую воду на курортах Турции, Египта и Мальдив, сообщил 31 июля SHOT.

Как отметили собеседники канала, после купания в море у них на теле появляются покраснения и зуд. В местных клиниках, по словам туристов, врачи говорят об аллергии на морскую воду. Отмечается, что из-за высокого уровня ультрафиолета и сильной жары на курортах люди даже без проблем с кожей сталкиваются с подобными реакциями.

Россияне рассказали каналу, что врачи прописывают антигистаминные препараты и мазь от воспалений. Также рекомендуют после каждого захода в море смывать соленую воду с тела.

Уточняется, что покраснения и сыпь проходят через 3-5 дней после возвращения с курорта.

Фото: SHOT