SHOT: россияне столкнулись с аллергией на морскую воду в Турции и Египте
Как отметили собеседники канала, после купания в море у них на теле появляются покраснения и зуд. В местных клиниках, по словам туристов, врачи говорят об аллергии на морскую воду. Отмечается, что из-за высокого уровня ультрафиолета и сильной жары на курортах люди даже без проблем с кожей сталкиваются с подобными реакциями. Россияне рассказали каналу, что врачи прописывают антигистаминные препараты и мазь от воспалений. Также рекомендуют после каждого захода в море смывать соленую воду с тела. Уточняется, что покраснения и сыпь проходят через 3-5 дней после возвращения с курорта.
Туристы из России столкнулись с аллергией на морскую воду на курортах Турции, Египта и Мальдив, сообщил 31 июля SHOT.
Как отметили собеседники канала, после купания в море у них на теле появляются покраснения и зуд. В местных клиниках, по словам туристов, врачи говорят об аллергии на морскую воду. Отмечается, что из-за высокого уровня ультрафиолета и сильной жары на курортах люди даже без проблем с кожей сталкиваются с подобными реакциями.
Россияне рассказали каналу, что врачи прописывают антигистаминные препараты и мазь от воспалений. Также рекомендуют после каждого захода в море смывать соленую воду с тела.
Уточняется, что покраснения и сыпь проходят через 3-5 дней после возвращения с курорта.
Фото: SHOT