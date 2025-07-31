Рязанские организации в 2025 году увеличили совокупную прибыль на 4,7%

За пять месяцев 2025 года общая сумма прибыли организаций составила 44,5 млрд рублей, убытка — 3,6 млрд рублей. Доля прибыльных организаций — 77,1%, убыточных — 22,9%. Больше всего денег — 23,8 млрд рублей — получили предприятия обрабатывающих производств, 6,1 млрд рублей — строительства, 5,6 млрд рублей — сельского хозяйства.

В Рязанской области в январе-мае 2025 года на 4,7% увеличилась совокупная прибыль крупных и средних организаций по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Рязаньстат.

За пять месяцев 2025 года общая сумма прибыли организаций составила 44,5 млрд рублей, убытка — 3,6 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций — 77,1%, убыточных — 22,9%.

Больше всего денег — 23,8 млрд рублей — получили предприятия обрабатывающих производств, 6,1 млрд рублей — строительства, 5,6 млрд рублей — сельского хозяйства.