А что в кино? «Мой папа — медведь», «Одно целое» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Мелодрама «Письма о любви» (Великобритания, Ирландия) — история двух незнакомцев, встреча которых кажется судьбоносной. Она только что вышла замуж без любви, он не может отпустить прошлое. Их связь длится лишь мгновение, но след остается надолго.

Фильм ужасов «Одно целое» (Австралия, США) — пара сталкивается с паранормальным феноменом после переезда в уединенный дом: их тела начинают буквально сливаться. Чтобы выжить, им необходимо разгадать тайну этого места.

Комедия «Мой папа — медведь» (Россия) — отец и дочь уезжают в лесной домик, чтобы провести время вместе. После таинственного происшествия вместо папы появляется медведь. Девочке предстоит справиться с новым «родителем» и вернуть все обратно.

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